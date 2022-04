Omicidio Tupputi, una persona fermata dalla Polizia

Una indagine lampo della Polizia di Stato ha portato al fermo di una persona ritenuta essere il killer di Giuseppe Tupputi. La conferma è arrivata a margine delle celebrazioni per il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato dal Procuratore di Trani Renato Nitti. Il procuratore ha ringraziato la Polizia di Stato per aver chiuso il cerchio sul presunto assassino in poche ore dal tragico fatto di sangue che ha sconvolto la città. Ulteriori dettagli verranno verosimilmente diffusi nelle prossime ore.