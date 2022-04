Omicidio Tupputi, individuato il presunto autore del delitto

Si stringe il cerchio sul killer di Giuseppe Tupputi, il barista ucciso nella serata di ieri in via Rionero, alla periferia di Barletta. Gli agenti della Polizia di Stato hanno setacciato il locale e repertato ogni elemento potesse essere utile alle indagini, partendo innanzitutto dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dello stesso locale.

E sono proprio questi ultimi elementi ad essere stati preziosi per individuare il presunto assassino, l'uomo che ha sparato all'indirizzo del 43enne proprietario del Morrison's Revolution almeno tre colpi d'arma da fuoco, uno dei quali lo avrebbe ucciso. Sono ancora in corso indagini per stabilire cosa sia accaduto all'interno del bar quando il killer ha sparato. Si allontata l'ipotesi della rapina sfociata nel sangue mentre prende maggiore piede l'ipotesi per cui alla base del delitto ci sia stata una lite tra il barista e il suo assassino. Fuori dal bar, sottoposto a sequestro, in tanti hanno lasciato fiori, candele e biglietti per l'ultimo saluto al barista che nel quartiere era conosciuto e bevoluto.