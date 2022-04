Andria-Barletta, ribaltata camionetta dell’esercito: 3 militari feriti

Una Jeep dell’Esercito si è ribaltata sulla Andria-Barletta per cause in corso di accertamento. Verso le 19 il mezzo ha perso il controllo, causando il ferimento dei tre militari a bordo.

Sul posto sono intervenute le equipe sanitarie del 118 di Andria per soccorrere i militari rimasti feriti in seguito al ribaltamento del mezzo. È stato necessario il loro trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Dopo un’esercitazione conclusa a Torre di Nebbia, il mezzo stava rientrando a Barletta. Subito dopo l’incidente la strada in direzione Barletta è rimasta chiusa, causando diversi chilometri di coda.

Al momento le auto vengono direzionate sulla strada complanare.