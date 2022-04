Baby gang all'azione di sabato sera: calci ad auto in marcia

Fingono di buttarsi sotto le auto in marcia per poi prenderle a calci e cercano di rovesciare un bagno chimico: baby gang in azione ora a Barletta. La decina di ragazzini si sta muovendo in questi minuti nella zona di via Canosa, utilizzando sempre lo stesso modus operandi.

Mentre parlano tranquillamente tra loro sul marciapiede, decidono improvvisamente di gettarsi sotto le auto in corsa. Non appena rimproverati dall'autista, sferrano un calcio all'abitacolo. Un comportamento, questo, riservato anche a un'ambulanza di passaggio. Seguiti, sono stati visti tentare di rovesciare un bagno chimico presente in via Giustino Fortunato.

Sono state allertate le forze dell'ordine.

Qui il video del mancato rovesciamento del bagno chimico.