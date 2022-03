Era diretto a Barletta l'uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, sulla tangenziale di Andria. Il conducente, un ventottenne di Andria, era alla guida della sua Ford Fiesta quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. Inevitabile l'intervento degli operatori del 118 per i primi soccorsi. L'uomo è stato condotto in ospedale per accertamenti. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. Saranno gli agenti della Polizia Locale del Nucleo Pronto Intervento ad accertare la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.