Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due imputati Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, accusati rispettivamente di omicidio e di soppressione di cadavere del 24enne barlettano Michele Cilli, di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 15 e 16 gennaio.

Dopo l’arresto di due giorni fa da parte della Polizia, questa mattina i due sono stati interrogati dal gip Lucia Anna Altamura, ma entrambi hanno concordato con i propri legali (Francesco Di Marzio per Sarcina e Nicola Mastropasqua per Borraccino) di avvalersi della facoltà di non rispondere.

A commentare l’incontro con il gip l’avvocato Di Marzio, che ha sostenuto che siano necessari ulteriori accertamenti di natura tecnica sulle prove raccolte fino a questo momento da parte degli inquirenti. «Per quanto riguarda il mio assistito – ha aggiunto - al momento c'è tutta la volontà di dimostrare la sua non colpevolezza».

I due sono stati arrestati dopo una serie di indizi a loro carico: alcune immagini di videosorveglianza hanno ripreso, la notte tra il 15 e 16 gennaio, Sarcina e Cilli entrare insieme in un garage di via Ofanto. Dopo circa 30 minuti sarebbe uscito solamente il 34enne accusato di omicidio. La scientifica, nella sua auto, ha rilevato tracce di sangue sul clacson e in altri punti dell’abitacolo.

Dopo Sarcina, anche Borraccino è entrato nello stesso box con una tanica di benzina riempita poco prima in una stazione di carburanti. Seguendo l’auto utilizzata, poi risultata rubata, la Polizia ha trovato nelle campagne di Montaltino un paio di occhiali che quasi certamente appartengono a Michele Cilli.

Oltre alle immagini di videosorveglianza, la Procura ha raccolto anche tabulati telefonici e spostamenti derivati dai dispositivi GPS installati nelle autovetture. Non si esclude, infatti, che l’inchiesta possa presto ampliarsi verso altre persone coinvolte nel mistero della scomparsa di Cilli.