La mamma di Michele Cilli: «Adesso voglio piangere sul suo corpo»

Quella della scomparsa di Michele Cilli non è soltanto una storia di cronaca conclusasi nel sangue. È anche la storia di una madre che per due mesi non ha ricevuto notizie di suo figlio, che ne ha ipotizzato una cruenta morte e che ora chiede che sia fatta giustizia e le sia almeno restituito il cadavere per dargli una degna sepoltura.

L'arresto di Dario Sarcina e di Cosimo Damiano Borraccino è una svolta nella ricostruzione di una vicenda sulla quale gli inquirenti stanno ancora lavorando e che non è escluso possa riservare degli ulteriori colpi di scena. Ormai Maria Comitangelo è rassegnata: «Alla città di Barletta mi sento di dire una sola cosa: che non capiti a nessuno quello che è successo a me. Quello che ha subito mio figlio è stato atroce» ha detto la mamma di Cilli ai microfoni dell'agenzia di stampa La Presse. La sua richiesta di riavere il corpo del figlio era una costante in tutti i suoi interventi e in più occasioni si era appellata alla sensibilità di chi avesse delle informazioni affinché, anche in anonimato, fornisse agli inquirenti gli elementi utili al ritrovamento del corpo, proprio per dargli una dignitosa sepoltura. L'omertà, però, così come anche scritto dal gip nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due arrestati di questa amttina, è stata una costante di tutta la vicenda Cilli. «Sentivo che era successo qualcosa di grave, non sentivo più il battito del cuore di mio figlio. Ai due indagati non mi sento di dire nulla, se non che pagheranno per quello che hanno fatto a mio figlio», prosegue la mamma del 24enne. «Siamo 4 in famiglia, io ho cresciuto i miei figli da sola ed eravamo legatissimi. Con Michele c’era un legame speciale, era il mio bambino: l’ho cresciuto da sola da quando aveva 3 anni. Avevamo un rapporto che ci invidiavano. A volte gli altri miei figli, mi dicevano che lui era il coccolone di mamma. Aveva una sensibilità particolare» ha raccontato Maria Comitangelo all'agenzia di stampa La Presse. «Michele non era così come veniva descritto: indossava una maschera che non gli apparteneva. Quando lo rimproveravo, piangeva. Negli ultimi periodi avevo provato a parlargli e adesso mi spiego il perché delle sue lacrime: non poteva farlo, non voleva darmi preoccupazioni, ma aveva desiderio di farlo», continua e conclude: «Adesso voglio piangere sul suo corpo. Chiedo solo questo»