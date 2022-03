Incidente in via Trani, scontro tra due auto

Grave incidente stradale poco dopo le 12:30 a Barletta in via Trani in prossimità del distributore della Esso. Secondo le prime e sommarie ricostruzioni del sinistro sembrerebbe che le due macchine si sono scontrate frontalmente: una usciva dalla parallela della strada e l'altra si metteva lo scontro è stato violento due uomini rimasti a terra in codice rosso sul luogo della sinistro sono intervenute le forze dell'ordine e alcune ambulanze del 118. Ancora da chiarire le condizioni dei due autisti.