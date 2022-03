Due mesi fa la scomparsa di Michele Cilli. Il mistero non è ancora risolto

Il mistero della scomparsa di Michele Cilli dura ormai da due mesi. Esattamente due mesi fa si sono perse le tracce del ragazzo di Barletta di 24 anni, sparito nel nulla dopo essere uscito dal pub situato al centro di Barletta, in cui era in compagnia di alcuni amici per partecipare ad una festa. Alcuni lo hanno visto uscire e allontanarsi a bordo di una automobile nera, senza fare più ritorno. La sua auto è rimasta parcheggiata dinanzi al pub, con all'interno il giubbotto e le chiavi, ma di Michele nessuna traccia.

Sparito nel nulla. Nessuno sa che fine abbia fatto Michele ma ormai le speranze di ritrovarlo in vita sono pressoché inesistenti. Sua madre, Maria Comitangelo, è consumata dal dolore. Chiede verità e che le sia riconsegnato ciò che resta del figlio, così da poter dare al corpo una degna sepoltura. È però mistero ancora su chi abbia portato via il ragazzo e perché il giovane abbia fatto una brutta fine, come ormai si teme.

Le indagini proseguono serrate e nel più stretto riserbo. I consulenti della famiglia, l'avvocato Michele Cocchiarole e il criminologo Gianni Spoletti, stanno collaborando al fine di raccogliere elementi utili che possano servire a far luce su un caso che sembra oltremodo complicato. La rassegnazione ha preso il sopravvento sulla rabbia che aveva caratterizzato il primo mese di ricerche, quando alcuni ipotizzarono - senza mai però fare nomi - chi potesse essere il presunto responsabile della sparizione di Michele.

Oggi la famiglia di Michele Cilli è in attesa. Attende che gli inquirenti facciano luce su una storia torbida, dagli innumerevoli lati oscuri; attendono di sapere che fine abbia fatto il ventiquattrenne e desiderano giustizia per chi si è macchiato della responsabilità di una scomparsa che ha l'acre odore della morte.