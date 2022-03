Il Vescovo prega per Suor Nicoletta, la religiosa coinvolta nell'incidente del bus

All’indomani dell’incidente che ha visto coinvolte quattro suore della Congregazione delle Salesiane dei Sacri Cuori, l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, ha espresso le seguenti parole:

«Ho appreso questa mattina dell’incidente stradale di ieri sera che, tra Candela e Cerignola, ha visto coinvolte quattro suore della Congregazione delle Salesiane dei Sacri Cuori, di ritorno da Formia dove avevano partecipato agli esercizi spirituali. I dettagli dell’accaduto non li conosciamo ancora. Ma è certo che ci troviamo dinanzi ad una tragedia che umanamente ci rende tristi e ci addolora, in quanto tre religiose, di casa all’Istituto di Bari, sono decedute; e la quarta, Suor Nicoletta, residente nell’Istituto di Barletta, è ricoverata in ospedale. Esprimo, a nome mio e della comunità ecclesiale diocesana, la vicinanza alla Congregazione religiosa della Salesiane dei Sacri Cuori così fortemente colpita. Mi unisco nella preghiera, e invito tutti a farlo, per le tre sorelle defunte e per la Famiglia religiosa delle Salesiane perché trovino in Dio forza, speranza e consolazione».