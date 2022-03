Pedopornografia, indagato 22enne di Barletta

Un ragazzo di 22 anni di Barletta è indagato dalla procura di Bari, in concorso con altri tre minorenni, per i reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Al giovane, nei giorni scorsi, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Dalle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Gaetano De Bari, è emerso che il 22enne avrebbe diffuso per via telematica materiale pedopornografico ossia immagini realizzate utilizzando minori. Inoltre avrebbe anche diffuso notizie ed informazioni finalizzate all'adescamento. I fatti contestati al 22enne risalgono alla primavera del 2020; al centro dell'inchiesta ci sono delle chat di whatsapp di cui facevano parte adolescenti di varie città d'Italia. Le foto oggetto del provvedimento sono 52. . L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia di due genitori salentini che avevano trovato immagini pornografiche sul telefonino del figlio inserito, suo malgrado, in una delle due chat utilizzate dal 22enne per adescare i ragazzini.