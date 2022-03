Soltanto lo scorso 1 marzo avevamo dato spazio sulle nostre pagine ad una lettera aperta, a firma di un utente dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta, in cui si lamentava la qualità e la quantità del cibo fornito ai degenti ricoverati nel nosocomio. Una situazione che, a quanto pare, hanno già lamentato altri familiari di degenti nei mesi scorsi. Una nostra lettrice, Sara, ha inoltrato alla nostra redazione la mail scritta il 9 gennaio scorso e inviata ai vertici dell'ospedale, nella quale sollevava le medesime lamentele. Una lettera che pubblichiamo affinché tali criticità possano essere superare nel più breve tempo possibile.

La redazione di BarlettaLive.it si riserva di dare spazio all'azienda ospedaliera per una eventuale replica.

Sono figlia di una mamma ricoverata nel reparto di ematologia, presso l’ospedale Dimiccoli-Barletta, a causa di una grave leucemia diagnosticata nel mese di novembre 2021. Tralasciando la serietà dell’equipe medica presente nel plesso, inattaccabile e ammirevole, a cui sarò per sempre grata per la passione e la dedizione con cui portano avanti il proprio lavoro e la vita dei loro pazienti, il motivo di questa mia segnalazione è ben un altro.

Dal ricovero di mia madre della durata di 40gg circa, dal mese di novembre a dicembre 2021, ho ascoltato e letto continue lamentele riguardanti il cibo: pasti scotti, immangiabili, porzioni scadenti, per la maggior parte liquidi, insipidi e insapori. Questa lamentela continua anche oggi che mi trovo qui a scrivere quest’email, siccome mia madre è di nuovo ricoverata presso la struttura.

Raccontato così sembra quasi una barzelletta, ma perdere 10 kg in 40 giorni non lo è. Il fabbisogno minimo di un essere umano è di 1200kcal e si tratta di diete restrittive, ma io qui non ne ho visti. Non solo i pazienti sono sottoposti a cure e pressioni psicologiche dovute dalla malattia, privarli anche di una sana alimentazione completa e ricca di nutrienti mi sembra un’eresia e di una bassezza umana inaccettabile.

Quello che mi ha spinto a rivolgermi a voi è la seguente domanda, anche con un filo di rabbia ed arroganza: “voi lo mangereste?” Perché io no. Questo non è cibo. Non è l’alimentazione corretta per affrontare delle chemio terapie. Non sono un medico, ma non ci vuole una laurea in scienza della nutrizione per capirlo. Mi appresto a concludere questa segnalazione, perché potrei risultare prolissa e ridondante.

Spero che siano presi provvedimenti e siano apportati cambiamenti significativi.