Un atto vandalico, o forse intimidatorio ma certamente mirato. Nella notte un'automobile, parcheggiata dinanzi a una palazzina in zona 167, è stata data alle fiamme. Ad appiccare il fuoco è stato un giovane, incappucciato, ripreso in un filmato proprio nel momento in cui compiva l'atto incendiario. Un filmato che è diventato virale e che ha fatto il giro degli smartphone.

Nel filmato si vede chiaramente il giovane che cosparge di liquido infiammabile l'automobile, parcheggiata tra altre vetture in via delle Querce, e le dà fuoco per poi scappare. In pochissimi secondi l'automobile è diventata una torcia, venendo completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo. Limitati i danni alle autovetture parcheggiate a ridosso del veicolo incendiato.