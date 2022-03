Riceviamo una lettera molto toccante da parte di una paziente ricoverata in questi giorni presso il reparto Ematologia dell'ospedale di Barletta, che denuncia la scadente qualità e quantità di cibo che viene servito ai clienti dall'azienda che fornisce i pasti. Auspichiamo che le autorità sanitarie competenti prendano immediati provvedimenti, non si possono lasciare i malati in talune condizioni irrispettose della dignità umana di chi è costretto a soffrire.

Ai cittadini tutti.

Scrivo a seguito di un ricovero presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale Monsignor

Raffaele Dimiccoli di Barletta perché sento il bisogno di denunciare quanto stia accadendo.

Lo staff medico e ospedaliero, dagli O.S.S. agli infermieri, fino agli addetti alla pulizia, si è

rivelato oltre le mie aspettative in tutto, dall’umanità alla professionalità, rendendo questo

reparto uno dei migliori che abbia frequentato. Nonostante questo, il loro lavoro, portato

avanti con passione e dedizione, viene vanificato dal servizio di mensa inadeguato e

inefficiente.



La cooperativa che si occupa dei pasti per i pazienti dell’ospedale, infatti, non ha il minimo

interesse nel creare un piano alimentare bilanciato e nell’offrire dei pasti adeguati.

Il risultato è che chiunque metta piede nel reparto di ematologia, oltre ad essere sottoposto

a terapie di solito debilitanti, debba alimentarsi con pasta scotta e scondita (senza sale e

totalmente priva di olio), secondi carenti di carne e pesce - noi abbiamo ricevuto anche tre

giorni di fila uova in formato di frittata, strapazzate e di nuovo frittata - e verdure scondite,

pensate che abbiamo anche ricevuto la stessa bieta per 5 giorni di fila, che è passata

dall’essere buonina a molto amara, il quinto giorno.

Anche il formaggio grattugiato in dotazione, nonostante non fosse scaduto, aveva un forte

retrogusto di muffa, forse perché non viene conservato adeguatamente?

Ma la cosa che più mi ha colpita sono le porzioni: piccole e soprattutto non diversificate!

Pensate che io, donna di 1,60 mt, e il vicino di stanza, uomo di quasi 1,90 mt, ricevevamo la

stessa quantità di cibo!



Certo, si rimane quasi tutto il giorno a letto, ma il corpo ha un metabolismo basale differente

e dubito che poco cibo possa aiutare nel riprendersi da determinate terapie. Alla lunga anzi il

corpo si stanca, lo stomaco si chiude e l’umore peggiora… e i ricoveri in questo reparto

durano anche dei mesi!

Di conseguenza, ho avuto modo di vedere moltissimo cibo buttato, cibo ancora sigillato che

non viene mangiato. Perché? Perché conoscendone il gusto e vedendone l’aspetto già sai

che non sarà soddisfacente per il tuo palato e per il tuo corpo e preferisci non mangiare

affatto.



Tutto questo probabilmente passa in secondo piano in quei reparti in cui i familiari possono

portare un sostegno alimentare ai propri parenti ricoverati. È giusto precisare per chi non lo

conosce che nel reparto di ematologia vigono regole più rigide rispetto al resto dell’ospedale.

Qui è (giustamente!) vietata l’introduzione di alimenti dall’esterno che non siano confezionati

per evitare qualsivoglia diffusione di batteri (o peggio) negli ospiti, spesso molto fragili a

causa delle terapie. Forse ci sono anche altri reparti che funzionano con le stesse restrizioni

ma posso raccontarvi solo del reparto che conosco.

A ciò aggiungo anche una riflessione. Pensiamo a quelle persone che, anche in altri reparti,

non possono ricevere altro dall’esterno perché soli, con parenti distanti o impossibilitati:

sono forse questi pazienti di serie B che meritano la fame? Certo non possono saziarsi e

nutrirsi di quello che arriva da questa cooperativa.



Ha senso pagare con i soldi pubblici un servizio che si preoccupa di mandare una persona

pagata per chiedere come vanno i pasti e che giornalmente viene insultata dai degenti ma

che non dei valori nutrizionali o del gusto del cibo?

Volevo solo sensibilizzarvi e rispondere alla domanda che sicuramente vi farete se qualcuno

a voi caro tornerà deperito dall’ospedale: ma mangiava? Probabilmente no.



Grazie

Una paziente senza pazienza



N.B. Questo non è un attacco al personale della cooperativa, che è molto disponibile e prova

ad accontentare gli ospiti, ma un appunto alla dirigenza.