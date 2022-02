Tentata rapina in banca a Barletta, in comunità il terzo complice minorenne

Personale del Commissariato di P.S. di Barletta nella mattinata odierna ha dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità del terzo componente del gruppo di rapinatori minorenni che lo scorso 8 febbraio si rendeva responsabile della tentata rapina ai danni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con sede in Barletta.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Bari su richiesta del PMM, in considerazione della gravità del delitto posto in essere e delle specifiche modalità dell’azione.

Il ragazzo, cerignolano di 16 anni, era riuscito a far perdere le proprie tracce, sfuggendo così all’arresto in flagranza come avvenuto per i suoi complici, e due giorni dopo l’episodio criminoso si era presentato presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Cerignola per confessare di essere il terzo autore della tentata rapina, ma gli investigatori erano comunque giunti alla sua identificazione lo stesso giorno dell’evento.