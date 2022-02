Andria, auto esce fuori strada: ferito 27enne di Barletta

Nel pomeriggio un'auto è uscita fuori strada sulla S.P. 124, a pochi chilometri dalla Basilica Santa Maria dei Miracoli.

Erano circa le ore 16, quando l'autovettura, una Ford Focus C-Max, condotta da un uomo 27enne barlettano, mentre percorreva la S.P. 124 in direzione di Andria, per cause che sono al vaglio degli Agenti di Polizia Locale del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Andria, intervenuti per i rilievi, è fuoriuscita di strada.

Il conducente, che ha riportato lesioni, è stato soccorso e trasportato, in codice giallo tramite autoambulanza del 118, presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Andria, dove è ancora sottoposto alle cure sanitarie.

Il veicolo, non marciante per i danni riportati, è stato recuperato tramite carro-gru.