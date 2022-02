Scomparsa Michele Cilli, dopo un mese fiaccolata nel Parco dell'Umanità

A un mese esatto dal giorno in cui Michele Cilli non ha fatto ritorno a casa, si terrà domani, 16 febbraio, alle ore 19 presso il Parco dell'Umanità a Barletta, una fiaccolata. L'iniziativa pubblica è organizzata dalla famiglia, che spera così di smuovere anche la coscienza di qualcuno che, pur sapendo, finora non ha parlato. Il 24enne è scomparso all'una di notte del 16 gennaio scorso, dopo essersi allontanato con un conoscente dalla festa di compleanno di un amico, in un locale nei pressi del Castello. Da allora il buio, nonostante le serrate indagini delle forze dell'ordine, coadiuvate da gruppi di volontari. Del caso si occupa anche un criminologo, Gianni Spoletti. Continui gli appelli della madre di Michele ai barlettani e alle istituzioni per tenere alta l'attenzione sulla vicenda. Purtroppo, col passar dei giorni, le speranze di ritrovarlo vivo si affievoliscono; ne è dolorosamente consapevole anche la mamma che chiede di "poter dare almeno un degno funerale" al ragazzo.