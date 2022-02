Incidente sulla Statale 16 fra Trani e Bisceglie, corsia sud bloccata

La strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Trani, in direzione verso Bisceglie, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento fra due autovetture e un furgone, senza causare alcun ferito. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, attualmente deviata allo svincolo di Trani centro, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.