Il commissario Alecci visita la R.S.A. "Un raggio di sole" presso l'AIAS

Il Commissario Straordinario Francesco Alecci ha visitato ieri mattina 3 febbraio la R.S.A. “Un raggio di sole”, di recente inaugurazione presso il Centro A.I.A.S. (l’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici) di Barletta, in via della Repubblica.

Ad accogliere la massima autorità comunale il presidente Leonardo Trivisano, il vicepresidente Nicola Bollino, il consigliere Michele Piazzolla e la coordinatrice Sibilia Lacalamita.

Il Commissario Straordinario Alecci ha voluto così accogliere l’invito, formulato della dirigenza della locale sezione A.I.A.S., ad una ricognizione della nuova struttura, allestita per la Comunità barlettana con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle persone svantaggiate, favorendo con la funzionalità dei servizi offerti molteplici opportunità di integrazione e socializzazione.

Il Commissario Straordinario Alecci, esprimendo il personale apprezzamento alla dirigenza e al personale per il significativo progresso rappresentato dalla R.S.A. nel panorama assistenziale del territorio, ha assicurato per l’avvenire la disponibilità dell’Ente civico, contestualmente alle competenze assegnategli, alla più proficua cooperazione.