Scomparsa Michele Cilli, trovate tre taniche di acido muriatico sulla litoranea a Barletta

Dopo il ritrovamento di un sacchetto contenente una tuta e un paio di scarpe ginniche, che però i familiari hanno escluso appartenere a Michele Cilli, nella giornata di oggi sono state rinvenute sul litorale di Barletta tre taniche con la scritta 'acido muriatico', abbandonate tra la vegetazione nella zona in cui si concentrano le ricerche del 24enne scomparso.

Di Michele Cilli non si hanno più notizie dalla notte fra il 15 e il 16 gennaio, quando il ragazzo si è allontanato con un conoscente dal locale in cui stava trascorrendo il sabato sera con gli amici. In merito al ritrovamento delle taniche di acido muriatico, il criminologo che si occupa del caso, Gianni Spoletti, consulente della famiglia, ha dichiarato alla stampa che "potrebbero essere o fare parte dell'atto criminale che è stato compiuto" e che "è sicuramente una pista da approfondire da parte degli inquirenti". A ritrovare le taniche sono stati i volontari che da giorni conducono ricerche parallele a quelle delle forze dell'ordine, con la speranza di poter dare un contributo utile alla soluzione di questa vicenda. Ora toccherà alla polizia giudiziaria repertare le taniche e analizzarle, per individuare eventuali tracce biologiche riconducibili allo scomparso.