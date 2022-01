Via dei Muratori, la strada che finalmente c'è

Sono passati più di dieci anni dall’inizio di una vicenda personale e della mia azienda, e oggi, finalmente, la strada che non c’era … c’è!

Non è ancora quella definitiva (per quella dovrà pensarci il Comune, spero a breve), ma, per il momento, è sufficiente.

Si conclude, così, una vicenda durata oltre dieci anni. Una vicenda personale di cui scrivo ancora perché so che ha incuriosito molti cittadini, che, in questi anni, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza.

Una vicenda che, spero, nessun altro barlettano debba vivere.

Sarei felice se questa mia piccola vittoria di legalità e di perseveranza possa essere, non di insegnamento, perché resto il modesto artigiano che tanti conoscono, ma di auspicio per il futuro della nostra amata Città.

Aldo Musti