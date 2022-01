Ritrovato il 42enne scomparso ad Andria

E’ tornato a casa dalla sua famiglia l’uomo scomparso ieri ad Andria. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno ritrovato nella tarda mattinata di oggi, in una contrada rurale andriese.

Dell’uomo si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri, quando aveva eluso la sorveglianza della sorella, in compagnia della quale si trovava. Preoccupata per l’incolumità del fratello, si era presentata ieri sera presso la Questura di Barletta Andria Trani, per denunciarne la scomparsa. La donna aveva espresso grande preoccupazione.

Subito avviata la geolocalizzazione per il salvataggio delle vite umane, le sommarie indicazioni provenienti dal dispositivo si erano perse di lì a poco, così come senza riscontro si erano rivelate le segnalazioni di alcuni cittadini.

Immediatamente richiesta l’attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, sono stati dispiegati sul territorio numerosi equipaggi della Polizia di Stato.

Infreddolito e in stato confusionale, il giovane è stato ritrovato nelle campagne. E’ stato quindi accompagnato in ospedale dagli agenti, ma ha fatto rientro a casa dopo poche ore.