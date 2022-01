Scomparso un 24enne a Barletta: non si hanno notizie dal 15 gennaio

Ore di apprensione a Barletta per la scomparsa di un ragazzo di 24 anni, Michele. Di lui non si hanno più notizie da sabato 15 gennaio e ieri sera anche la nota trasmisssione televisiva "Chi l'ha visto?" ha lanciato un appello che si spera possa essere utile a ritrovarlo.

Sabato sera Michele è uscito come d'abitudine con i suoi amici, gli ultimi ad averlo visto intorno all'1.30. Poi più nulla: non ha fatto rientro a casa e la sua auto, con il giubbotto all'interno, è stata ritrovata nei pressi del locale in cui aveva trascorso la serata. E' alto 1,70 m, capelli e occhi castani, occhiali con montatura quadrata piuttosto grande. La sera della scomparsa indossava una camicia color jeans blu scuro con scritte rosse, pantaloni e sciarpa neri; ha vari tatuaggi, fra cui uno sulla mano con la scritta "game over". Chiunque avesse informazioni utili, è pregato di contattare le forze dell'ordine e le autorità locali.