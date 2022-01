Coronavirus, in Puglia 9.718 nuovi contagi e 12 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 76.689 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9.718 casi positivi, così suddivisi: 3.161 in provincia di Bari, 1.123 nella provincia BAT, 917 in provincia di Brindisi, 1.396 in provincia di Foggia, 1.701 in provincia di Lecce, 1.292 in provincia di Taranto, 64 casi di residenti fuori regione, 64 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 12 decessi.

I casi attualmente positivi sono 103.590; 559 sono le persone ricoverate in area non critica, 55 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6.745.131 test; 417.380 sono i casi positivi; 306.731 sono i pazienti guariti; 7.059 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 147.794 nella provincia di Bari; 41.836 nella provincia BAT; 37.777 nella provincia di Brindisi; 67.746 nella provincia di Foggia; 60.256 nella provincia di Lecce; 58.016 nella provincia di Taranto; 2.962 attribuiti a residenti fuori regione; 993 di provincia in definizione.

Anche oggi, così come ieri, i dati non sono comparabili rispetto allo scorso anno perché sono aggiunti i nuovi conteggi per i tamponi effettuati a partire dal 1 gennaio 2022 nelle farmacie.