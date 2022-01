Coronavirus, in Puglia quasi 10mila casi in 24 ore e 8 morti

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 75.448 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9.757 (riconteggiati dal 1 gennaio 2022 14.674 casi positivi, così suddivisi: 8.631 in provincia di Bari, 2.807nella provincia BAT, 2.601 in provincia di Brindisi, 3.111 in provincia di Foggia, 3.872 in provincia di Lecce, 3.103in provincia di Taranto, 194 casi di residenti fuori regione, 87 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 8 decessi.

I casi attualmente positivi sono 84.659; 530 sono le persone ricoverate in area non critica, 56 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6.665.442 test; 395.100 sono i casi positivi; 303.394 sono i pazienti guariti; 7.047 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 140.235 nella provincia di Bari; 39.449 nella provincia BAT; 35.477 nella provincia di Brindisi; 64.960 nella provincia di Foggia; 56.403 nella provincia di Lecce; 54.934 nella provincia di Taranto; 2.749 attribuiti a residenti fuori regione; 893 di provincia in definizione.

Il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia comunica quanto segue: con le nuove regole sulla gestione dei casi confermati covid introdotte dal Governo nazionale, i test antigenici rapidi effettuati in farmacia o nei laboratori privati della rete regionale SARS-CoV-2 e registrati sul sistema informativo regionale sono stati resi equivalenti ai tamponi molecolari, senza necessità di conferma ai fini della sorveglianza e della gestione dei casi e quindi anche ai fini del monitoraggio epidemiologico. Questo comporta quindi una modifica della definizione di caso confermato e un riconteggio dei positivi, alla luce della novità introdotta.

Pertanto, insieme alle nuove regole stabilite dalla Regione per la gestione dei casi di contagio confermato (https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/tampone-sintomi-o-contatti-stretti), grazie agli accordi siglati in questi giorni con le Farmacie, con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta, e con i Laboratori privati, da oggi sono state anche aggiornate le procedure di trasmissione verso il Sistema di Sorveglianza Nazionale ISS dei casi di positività a scopi epidemiologici che vengono rilevati in farmacia, se registrati in piattaforma: i nuovi casi diagnosticati in Puglia nelle ultime 24 ore con test molecolare o antigenico sono 9.757.

Alla struttura commissariale è stato contestualmente comunicato, in aggiunta ai 9.757 odierni, il dato di 14.647 casi diagnosticati dal 1° gennaio 2022 secondo le nuove regole entrate in vigore.

La comunicazione è avvenuta previa condivisione con l’Istituto superiore di Sanità.

Le nuove regole non determinano modifiche sul dato del numero di ricoveri e di decessi, si registra invece un aggiornamento sul numero dei cittadini in isolamento a domicilio.

Anche nei prossimi giorni assisteremo ad un recupero di casi pregressi secondo la nuova normativa nazionale, fino alla completa stabilizzazione del dato trasmesso secondo le nuove regole e nell’ottica di assicurare una comunicazione completa e trasparente rispetto ai dati della sorveglianza epidemiologica. Lo stesso tipo di aggiornamento dei dati è in corso anche nelle altre regioni italiane.