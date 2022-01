"La riforma Cartabia della giustizia. La giurisdizione come metodo", avvocati a confronto

E’ in programma venerdì 14 gennaio, presso la Biblioteca Storica dell’Ordine degli Avvocati di Trani in piazza Sacra Regia Udienza a Trani, il Convegno nazionale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trani – Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa – UNIBA, in occasione del primo numero della Rivista semestrale – Unità e Pluralità del Sapere giuridico – Casa Editrice NelDiritto.

Per effetto della nuova ondata della pandemia, alcuni dei relatori interverranno solo online; l’evento si potrà seguire online su piattaforma teams.

Questo il programma dei lavori:

Ore 8.30 Indirizzi di Saluto

Rettore UNIBA – Presidente Ordine Avvocati Trani – Direttore D.E.M.D.I. – Presidente del Tribunale di Trani – Procurator della Repubblica di Trani – Consiglio Nazionale Forense.

Ore 10.00 – I Sessione – La Riforma del Processo Penale

Coordina Avv. Tullio Bertolino Presidente COA Trani

Relazione introduttiva: Prof. Avv. Giorgio Spagher – Università di Roma La Sapienza.

Relazioni:

Prof. Avv. Carlo Taormina – Università Tor Vergata di Roma

Prof. Paolo Ferrua – Università degli Studi di Torino

Prof. Antonella Marandola – Università degli Studi del Sannio.

Relazione conclusiva: Prof. Vincenzo Garofoli – Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Ore 11.30 – II Sessione – La Riforma del Sistema Giudiziario e del C.S.M.

Coordina Avv. Francesca Iole Garofoli , Ordine degli Avvocati di Trani

Relazione introduttiva: Dott. Nicola Russo – Capo Dipartimento per gli Affari della Giustizia.

Relazioni:

Avv. Francesco Paolo Sisto – Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Dott. Silvio Marco Guarriello – Procuratore Aggiunto – Foggia

Avv. Giovanni Stefani – Presidente Ordine Avvocati Bari e Delegato O.C.F. Distretto di Bari.

Ore 12.30 – Interventi programmati

Ore 15.30 – III Sessione – La Riforma del processo civile tra esigenze di efficienza e Alternative Dispute resolution

Coordina Avv. Tiziana Carabellese Delegata O.C.F. per il Distretto di Bari

Relazione introduttiva: Prof. Antonio Uricchio – Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Relazioni:

Dott. Giancarlo Montedoro – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Prof. Avv. Gianvito Giannelli – Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prof. Achille Carabba – Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prof. Avv. Marco Vesiglioni – Università degli Studi di Perugia

Prof. Pierre De Gioia Carabellese – Edith Cowan University, Perth

Avv. Stefano Morgese – Delegato O.C.F. per il Distretto di Lecce e Coordinatore Commissione Diritto Processuale Civile O.C.F.

Ore 17.30 – Interventi programmati

Per gli studenti del D.E.M.D.I. la partecipazione dell’evento darà diritto a 0,5 cfu per seminari e competenze manageriali.

L’evento si potrà seguire online su piattaforma teams con il codice: 9hemtru

Per gli studenti dell’Università Popolare degli Studi di Milano la partecipazione all’evento darà diritto a 0,5 cfu.

Per gli avvocati: l’evento è accreditato ai fini della formazione continua. la partecipazione all’evento consente l’acquisizione di 15 CF di cui 3 in maniera obbligatoria.

LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA E’ SUBORDINATA ALLE REGOLE SANITARIE IN VIGORE AL MOMENTO DELL’EVENTO.

Modalità di iscrizione:

in presenza: n.30 posti mediante il sistema Riconosco;

da remoto: la disponibilità è di n.300 posti che saranno assegnati, secondo l’ordine di arrivo, inviando una e-mail contente NOME, COGNOME, CF, ORDINE DI APPARTENENZA all’indirizzo eventiwebcoatrani@gmail.com

La visione dell’evento sarà possibile su piattaforma streaming e sul canale youtube per tutti gli utenti interessati.

Comitato organizzativo: Prof. Avv. Francesca Iole Garofoli, Avv. Giovanni Pansini, Avv. Michele Curtotti, Prof. Fabrizio Pompilio, Avv. Raffaele Carfora, Dott. Giulio Marino e Avv. Pia Panessa