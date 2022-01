Dragaggio dei fondali nel porto di Barletta, aggiudicato l'appalto

Aggiudicato oggi, 11 gennaio, dall'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale l'appalto per i lavori di dragaggio nel porto di Barletta, tecnicamente consistenti "nella realizzazione di lavori di manutenzione dei fondali nei pressi dell’imboccatura del porto per il ripristino delle quote preesistenti".

Con determina del 28 ottobre 2021 era stato approvato il progetto esecutivo e dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori.

La durata dell’appalto è pari a 90 giorni per i lavori della fase 1 e 240 giorni per i lavori di cui alla fase 2. Nel periodo ricompreso tra metà maggio e metà settembre non potranno essere eseguite attività di dragaggio.