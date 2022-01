Asl Bt, al via concorso per 160 posti di collaboratore amministrativo-professionale

In arrivo a Barletta 20 milioni per progetti di recupero urbano

Inizia in maniera ottimale l'anno 2022 per la città di Barletta che, proprio ieri 31 dicembre, ha ottenuto ufficialmente, con decreto del Ministero per le opere pubbliche, il finanziamento di 5 progetti per un totale di 20 milioni di euro. Si tratta di progetti di riqualificazione