Macerie sul suolo Lidl presso il Castello, in arrivo un provvedimento

Ieri, 30 dicembre, una delegazione del Comitato Salviamo il Castello è stata ricevuta dal Commissario Prefettizio dott. Alecci per esporre le problematiche relative alle macerie che giacciono sui suoli LIDL, nelle vicinanze del Castello.

"Siamo rimasti colpiti dalla signorilità, disponibilità, cortesia e propensione al confronto che il Commissario Prefettizio ha avuto nei nostri confronti. Ha mostrato grande attenzione e sensibilità all'istanza da noi presentata, in particolar modo in tema di inquinamento ambientale e sicurezza pubblica, sincerandoci che avrebbe provveduto, in tempi brevi, a comunicare con gli uffici competenti per poi prendere provvedimenti a riguardo attraverso un'ordinanza emessa dal dirigente all'Urbanistica, previo verbale dell'avvenuto sopralluogo del Dirigente Settore Polizia Municipale. Tale provvedimento dovrebbe essere emanato ad horas, non appena verrà formalizzata la nomina del nuovo Dirigente all'urbanistica.

Ringraziamo anticipatamente il Commissario Prefettizio per l'impegno assunto, certi che sarà portato a termine".