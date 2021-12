Selezione Bar.S.A. per 17 posti, pubblicate le graduatorie definitive

Pubblicate ieri mattina sul portale “Trasparenza” di Bar.S.A. S.p.A. le graduatorie definitive delle selezioni pubbliche per titoli ed esami, di recente emanate e tenute, finalizzate alla copertura totale di 17 posti a tempo pieno e indeterminato, in vari profili di operaio qualificato.

Tali figure entreranno nell’organico di Bar.S.A. S.p.A. e contribuiranno al potenziamento dell’offerta aziendale nei vari servizi previsti. Uno sforzo unitario che l’intera azienda, dall’amministrazione alla dirigenza ai quadri operativi, ha inteso completare entro la pausa delle festività natalizie quale migliore notizia possibile per tante famiglie che ne attendevano esiti.

«Si tratta di un’ottima notizia per Bar.S.A., perché abbiamo a cuore il potenziamento dei nostri servizi che miglioreranno grandemente l’attività a beneficio dell’intera comunità. Un organico più ampio e professionale permetterà di gestire meglio turni ed esigenze. Ma la notizia diventa addirittura eccellente se pensiamo a cosa possa rappresentare, in un momento così difficile, un lavoro a tempo pieno e indeterminato che con esclusivo merito spetterà ai vincitori dei nostri bandi». A conclusione di un lungo percorso organizzativo e burocratico esprime soddisfazione l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci che personalmente ha seguito ogni fase di questa elaborata gestione.

«I 17 vincitori per i quali procederemo all’assunzione entro il mese di gennaio 2022, si sommano ai 28 già assunti nei due anni precedenti. Pertanto in un solo biennio si è data la possibilità a ben 45 famiglie di affrontare con serenità gli impegni futuri seriamente compromessi dalla pandemia in corso. Sono lieto, quindi, di aver potuto contribuire a questo obiettivo grazie alla professionalità di un’azienda stupenda come la Bar.S.A. che è formata da insostituibili dirigenti, quadri, responsabili e tutti gli operatori. Un ringraziamento particolare va a tutta l’Amministrazione comunale, che ha creato questa opportunità. Un’azienda che si appresta ad accogliere nel proprio organico quelli che saranno, ne sono certo, insostituibili lavoratori, scelti per la loro particolare professionalità, che avranno a cuore come noi, l’intero territorio cittadino continuando a rendere Bar.S.A. una realtà operativa per tutti».

«Il lavoro febbrile di questi ultimi giorni prima della pausa delle consuete festività natalizie è stato sicuramente ben speso – conclude Cianci. Un particolare ringraziamento va alla Commissione composta dalla dott.ssa Annachiara Rossiello, il dott. Stefano Rossi, l’impiegato direttivo sig. Giuseppe Imbriola nonché l’ing. Oronzo Nevola. Commissione che si è prodigata con grande sacrificio per concludere le procedure prima del santo Natale al fine di mantenere gli impegni assunti. Auguro il meglio a tutte le famiglie dei vincitori e estendo con gioia gli auguri dell’azienda a tutta la cittadinanza. Precisando che coloro che rimangono in graduatoria, oltre i vincenti, avranno possibilità di essere assunti nei prossimi tre anni laddove si verifichino le condizioni. Ancora auguri a questa bellissima città affinché raggiunga gli obiettivi che merita. Buon Natale e felice anno nuovo».

Di seguito il link al portale trasparenza, ricordando che ogni documento può essere visualizzato, rispettivamente per ogni mansione, cliccando sul piccolo simbolo a forma di lente.