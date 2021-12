Vigili del Fuoco BAT, il nuovo Comandante è l'ing. Roberto Fasano

Nella mattinata del 14 dicembre, presso la sede operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani, sita alla via Trani in Barletta, il Comandante Reggente Ing. Domenico De Pinto ed il Comandante entrante Ing. Roberto Fasano si sono avvicendati scambiandosi le consegne. Nel corso della cerimonia i due Comandanti hanno salutato tutto il personale tecnico-operativo ed amministrativo in servizio. Il Comandante De Pinto lascia la reggenza del Comando di Barletta-Andria-Trani, avendo già assunto il comando dei Vigili del Fuoco di Foggia. Il neocomandante si è, quindi, insediato presso la sede amministrativa del Comando sita in via Reichin in Barletta (presso Orto Botanico).

L’Ing. Roberto Fasano, classe 1962, si è laureato nel 1988 in ingegneria civile presso l’Università di Bari, è sposato ed ha due figli. Ha iniziato la sua carriera professionale di ingegnere lavorando presso cantieri edili, gestisti da una società di ingegneria di Roma, siti in varie città italiane tra cui Bari. Dal 1994 è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prestando servizio quale Funzionario Tecnico Operativo nei comandi di Grosseto e Catanzaro, svolgendo tutte le attività ordinarie e di soccorso, in sede e nelle grandi calamità. Dal 2011 ha svolto la funzione di Vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Nominato primo dirigente con decorrenza 1/1/2021, gli è stato conferito l’incarico di Comandante della provincia di Barletta-Andria-Trani con decorrenza 14/12/2021.