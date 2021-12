Medici da 50 anni, Giuramento di Ippocrate e consegna delle targhe

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani si riunisce sabato 18 dicembre 2021, presso l'Hotel Salsello di Bisceglie, a partire dalle 9.30 per il tradizionale Giuramento di Ippocrate e la consegna della targa per i primi 50 anni di laurea dei medici.

Il presidente dell’Ordine dottor Benedetto Delvecchio fa sapere che: «Un momento, quello che ci apprestiamo a vivere, carico di emozione alla luce della circostanza che grazie ai vaccini riusciremo a realizzarlo in presenza dopo due anni dall'ultimo incontro a causa delle restrizioni pandemiche. Una cerimonia che si snoderà lungo le coordinate dell'incontro e del confronto in merito a quanto e come la natura della professione medica sia mutata alla luce della pandemia».