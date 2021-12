Hub vaccinale, il Commissario Alecci incontra le Associazioni di volontariato

Si è svolto questa mattina presso Palazzo di Città un incontro tra il Commissario Straordinario Dott.Francesco Alecci e i rappresentanti delle Associazioni di volontariato che, da quando è iniziata la emergenza Covid -19 e in concerto con le autorità sanitarie, si sono rese disponibili ad operare nella gestione della affluenza all’hub vaccinale permettendo così alla struttura di funzionare nella massima potenzialità e completa sicurezza.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Croce Rossa, Caritas Barletta, ANPS Barletta, Operatori Emergenza Radio Barletta, Misericordia e AVSER Barletta. In rappresentanza del Comune erano presenti anche il Comandante della Polizia locale Col.Savino Filannino e il Segretario Generale Dott. Domenico Carlucci.

Il Commissario Straordinario, dopo aver molto apprezzato le Associazioni per la efficienza del servizio svolto in questi mesi tanto da rendere l’hub oggetto di elogi da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, ha chiesto loro la disponibilità a continuare la propria opera assistenziale in raccordo con i responsabili della ASL BT visto l’attuale momento di recrudescenza della pandemia. Tale richiesta gli è stata rappresentata recentemente dal responsabile medico dell’hub e dai vertici della stessa ASL, preoccupati dalla crescente affluenza di utenti legata dalla inoculazione della terza dose di vaccino.

Le Associazioni, pur con dei distinguo legati alla organizzazione interna e allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, hanno garantito la presenza dei propri volontari nei mesi a venire. Il Dott.Alecci ha ringraziato i rappresentanti per la loro disponibilità a svolgere un servizio sociale di tale importanza per tutta la Comunità barlettana, che permetterà agli operatori dell’hub di garantire la alta funzionalità ed efficacia della struttura vaccinale fino ad oggi garantita.