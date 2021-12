Differenziata, dal 13 dicembre distribuzione buste per il 2022

Lunedì 13 dicembre inizierà la procedura di distribuzione della fornitura buste relative all’anno 2022.

Sarà possibile ritirare le buste per la raccolta differenziata solo ed esclusivamente presso il Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sito in via degli Ulivi (angolo con via dei Salici). In base al riscontro della quantità di buste ritirate, procederemo alla consegna a domicilio, compatibilmente con la situazione pandemica tuttora in atto.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

• dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Si raccomanda di recarsi presso il Centro di raccolta con gli adeguati dispositivi di protezione individuale come previsto dalle normative vigenti.

«Appuntamento consueto che scandisce la funzionalità di Bar.S.A. nel supporto alla cittadinanza. Potenziare la differenziata è la nostra stella polare: siamo convinti che con buste di buona qualità, che mettiamo a disposizione di tutte le utenze cittadine, il servizio potrà solo migliorare». Così dichiara l'amministratore unico di Bar.S.A., avv. Michele Cianci. «Stiamo apportando tanti miglioramenti ai nostri servizi. Continueremo così per una città sempre più bella e pulita».