Festa di Santa Lucia, a Barletta la fiera si terrà

In occasione della Festa di Santa Lucia, con una propria ordinanza il Commissario Straordinario Dott. Francesco Alecci ha disposto che la tradizionale Fiera di Santa Lucia si terrà nei giorni 11,12 e 13 dicembre lungo via M.Genovese, via Carlo V D’Asburgo, Piazza Castello e via Mura S.Cataldo.

E’ disposto, inoltre, che le attività della Fiera sono consentite dalle 14,00 alle 24,00 di sabato 11 e dalle 8,00 alle 24,00 di domenica 12 e lunedì 13. I cittadini e gli operatori commerciali hanno l’obbligo dell’utilizzo della mascherina per l’intera durata della Fiera.

Da parte sua, il Dirigente del Settore servizi di vigilanza – Ufficio traffico ha predisposto una propria ordinanza finalizzata alla regolamentazione della circolazione veicolare durante gli eventi nel pieno rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del Covid 19.

In particolare, viene disposto il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14,00 dell’11 dicembre alle ore 02,00 del 14 dicembre su via Cavour (tratto stradale – intersezione tra le vie S.Leonardo, M.Genovese e via Carlo V), via Carlo V D’Asburgo e Piazza Castello.

Viene, inoltre istituito, per le stesse giornate e negli stessi orari, il divieto di transito a tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli delle Forze dell’Ordine e di emergenza in via Cavour (lato adiacente giardini del Castello nel tratto da via Regina Elena a via Carlo V), in via III Novembre (da via Pappalettere a via Cavour), in Corso Garibaldi (da Corso Vittorio Emanuele a via Cavour).

Su via Mura San Cataldo, via Ettore Fieramosca, via M.Genovese e via Mura del Carmine è previsto, infine, il divieto di sosta con rimozione, tranne per i veicoli degli operatori partecipanti alla Fiera.