Cementeria Buzzi Unicem, ciminiera rimossa per manutenzione

"Alla richiesta di informazioni da parte della cittadinanza sulla “ciminiera rimossa” desideriamo fornire le corrette informazioni, in maniera chiara e trasparente.

Si specifica che la ciminiera in questione è il camino secondario della linea di cottura clinker per il quale è in corso un’attività di manutenzione ordinaria.

Il camino, le cui emissioni sono autorizzate e monitorate dall’Autorità competente, verrà riposizionato al termine dei lavori previsti.

Teniamo a precisare che tale attività si sta svolgendo in contemporanea con il fermo della produzione programmata". Così l'azienda Buzzi Unicem in una nota.