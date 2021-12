Corsi per inserimento lavorativo, cerimonia di consegna degli attestati

Consegnati ieri pomeriggio, nel corso di una pubblica cerimonia organizzata nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello di Barletta, gli attestati di frequenza ai corsisti misuratisi con la formazione integrata per l’inserimento lavorativo e la creazione di impresa. Un’opportunità, promossa con successo dall’Amministrazione comunale a titolo sperimentale, rivolta ai beneficiari delle numerose misure di contrasto alla povertà o in condizione di fragilità economica nell’ambito del progetto Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale “Inclusione”.

L’evento ha visto la partecipazione del Commissario Straordinario Francesco Alecci, della Dirigente del Settore comunale Servizi Sociali Caterina Navach, delle Referenti della misura Marilisa Losciale e Rosaria Rossana Maiolo, dei Dirigenti degli Istituti di formazione. Coinvolgenti, sotto il profilo emotivo, le testimonianze dei corsisti presenti in merito al percorso di crescita umana e professionale appena compiuto.

Le attività, perseguendo l’autonomia come valida alternativa all’assistenzialismo, hanno registrato per alcuni partecipanti i primi risultati favorevoli sul piano occupazionale e consentito nella totalità l’acquisizione di competenze certificate sia dagli attestati di frequenza (da 200 a 600 ore la durata, variabile, dei corsi), che dalle qualifiche professionali in comparti non inflazionati o saturi del mercato del lavoro locale: turistico, alberghiero, ristorazione, impiantistica, grafico, design, informatico, commerciale e logistico su tutti.