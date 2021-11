Dopo due settimane di stop forzato sabato ha riaperto le porte il DF Theatre di Bisceglie.

I primi avventori - si legge in un comunicato stampa diffuso dal patron della struttura Roberto Maggialetti - hanno subito potuto notare l'enorme dispiego di telecamere installate e non è passato inosservato nemmeno il metal detector posizionato all'ingresso. La mission in questo momento è rendere il locale un posto ancora più sicuro e sono state messe in atto tutte le risorse per ottenere la più avanzata tecnologia. Sono parecchie decine le telecamere installate: modernissime, mettono a fuoco anche in condizioni di bassa luminosità e sono dotate di un software per il riconoscimento facciale. Agli ingressi ci sono invece i metal detector, che ci ricordano un po' proprio quelli degli aeroporti.

Lo stesso Maggialetti ha anche allegato una serie di fotografie a testimonianza delle novità introdotte dopo i fatti dello scorso 7 novembre.

«Se il dispositivo suona - prosegue la nota -, il personale che è formato per l'utilizzo dei dispositivi, approfondisce il controllo con un metal detector portatile. Dopo due anni di chiusura (e di relative mancate entrate) questo è stato un ennesimo sforzo da parte della gestione del DF, ma quando si parla di sicurezza non si puo badare a questo.

Da sempre il DF ha tolleranza zero verso ogni episodio di violenza e collabora costantemente con le Forze dell'Ordine per prevenire qualsiasi atto che possa ledere alla sicurezza del suo pubblico e del suo personale, spesso impiegando anche più personale di sicurezza rispetto a quello che le capienze impongono.

Abbiamo a cuore ogni singolo nostro ospite e ogni nostro dipendente e anziché rifugiarci nella comoda retorica abbiamo come sempre preferito agire, dimostrando con i fatti da che parte siamo e come la pensiamo.

Questo è il modo migliore per avere la fiducia del nostro pubblico che apprezza questo enorme ma dovuto sforzo e che ora può sentirsi ancora più al sicuro.

Appuntamento a sabato prossimo»