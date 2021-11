ARPA Puglia inaugura a Barletta il presidio operativo della BAT

Sarà Vincenzo Schettini (in arte Vincent) di “La fisica che ci piace” a coinvolgere il pubblico delle scuole superiori (Liceo scientifico e linguistico Carlo Cafiero e Liceo classico, scienze umane e musicale Alfredo Casardi) che interverranno alla inaugurazione del nuovo presidio operativo Arpa della provincia di Barletta – Andria -Trani.

Alle 9.30 al teatro comunale “Giuseppe Curci” (corso Vittorio Emanuele, 71) interverrà l’autore del canale Youtube “La fisica che ci piace”, nato per semplificare i concetti di fisica e matematica agli studenti di ogni ordine e grado, che sta attirando l’attenzione di moltissimi, tra alunni, curiosi e appassionati di scienza. Una pagina “per chi ama la fisica, per chi vuole capirla meglio, perché si vuole divertire a scoprire come é fatto il mondo, per chi non riesce a studiare questa materia sui libri ma vuole qualche spunto in più”. Nel corso del suo intervento al teatro Curci non mancheranno lezioni di fisica alternative e divertenti, live di matematica come un vero e proprio show televisivo su formule e piani cartesiani e perfino suggerimenti per migliorare l’apprendimento della lingua inglese. Ed anche un condensato sulle attività di monitoraggio di aria, acqua e territorio che l’Arpa, quale organo tecnico scientifico, effettua su tutto il territorio pugliese.

Alle 11.00 si terrà la conferenza di presentazione del nuovo presidio operativo Arpa, sempre al teatro Curci. Interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, il commissario prefettizio di Barletta, Francesco Alecci, il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, il responsabile del Dipartimento Bat di Arpa Puglia, Giuseppe Gravina. Alle 12.00 ci si sposterà poi in via Ferdinando d’Aragona 95, nuovo presidio operativo Arpa nella Bat, dove si terrà il taglio del nastro e la visita alla nuova sede. “Inaugureremo un nuovo presidio territoriale di Arpa Puglia, questa volta nella provincia di Barletta- Andria-Trani, per completare un mosaico istituzionale che vede l’Agenzia per la prevenzione e la protezione dell’ambiente presente in tutte le province pugliesi – ha dichiarato Vito Bruno -. E la manifestazione di apertura in occasione dell’apertura al pubblico della nuova struttura abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi delle scuole, affinché si possa stimolare soprattutto nelle giovani generazioni una adeguata sensibilità verso le tematiche ambientali e una giusta acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità”.

L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle norme di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.