Scomparso da Barletta un 48enne, l'appello dei familiari

Da ieri mattina, 24 novembre, non si hanno più notizie di un 48enne di Barletta. La Diocesi ha diffuso una nota in cui condivide l'appello di Francesca Seccia, sorella di Nicola Seccia, l'uomo scomparso.

«Si chiede massima condivisione e attenzione: la persona in foto si chiama Nicola Seccia, è scomparso a Barletta nei pressi di Via Canosa (Bt, Puglia) nel giorno 24/11/2021, precisamente in prima mattinata. È alto 1.75 cm circa , ha 48 anni, i capelli brizzolati neri, lunghi ed è solito portarli legati. Al momento della scomparsa indossava un maglione grigio e viola, un jeans blu, dei mocassini neri ed era privo di giacca. Chiedo cortesemente a tutti di aiutare me e la mia famiglia per ritrovarlo il prima possibile, in caso di avvistamento chiamare i seguenti contatti: 3295686240 - 3356704068 – 3468524658 – 3476428663. Ringrazio tutti anticipatamente per la collaborazione.»