Servizio idrico, in arrivo acqua potabile in contrada Montaltino

"L'arrivo dell'acqua potabile in contrada Montaltino a Barletta sta per diventare finalmente realtà. L'Autorità idrica pugliese ha recepito gli esami istruttori per la realizzazione dell'intervento che risolverà l'annoso problema della mancanza di servizio idrico in quella zona". Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



"L'intervento - spiega Caracciolo - riguarderà la condotta idrica di via Canosa (contrada Montaltino) ed avrà un costo di 566mila euro. Una volta concluso, la zona sarà dotata di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili”.



"Avevo assunto un impegno con gli abitanti di una delle contrade più antiche della città. Ora- conclude Caracciolo - posso dire di averlo mantenuto, fornendo loro un servizio necessario ed indispensabile per la vivibilità di una zona dall'alto valore storico-culturale oltre che residenziale".