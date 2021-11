Festa dell'Albero 2021, la Scuola "Girondi" ne piantuma uno in via Dante Alighieri

In occasione della Festa dell’Albero 2021, la Scuola Girondi procederà alla piantumazione simbolica di un albero in uno spazio sito all’incrocio tra via Patalini e via Dante Alighieri.

La piccola cerimonia è prevista per venerdì 19 alle ore 9:00. Sarà presente una classe, in rappresentanza dell’Istituto e il Commissario Straordinario del Comune di Barletta, dott. Francesco Alecci.