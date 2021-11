Festività di Natale 2021, il Commissario Alecci incontra delegazione Strade dello Shopping

Nella giornata di ieri il Commissario Straordinario dott.Francesco Alecci, insieme alla Dirigente del Settore comunale delle Attività produttive dott.ssa Santa Scommegna, ha ricevuto una delegazione della Associazione “Le Strade dello shopping”, composta dal presidente Ruggiero Spadaro accompagnato da Tommaso Ruta e Francesco Picardi, che, in un clima di assoluta concordia, ha esposto la propria attività di rappresentanza degli interessi dei commercianti per la soluzione delle problematiche del settore e richiesto quali siano gli intendimenti della Amministrazione Comunale in occasione delle festività natalizie, per ciò che riguarda l’installazione delle luminarie artistiche e le eventuali iniziative collaterali per le strade del centro urbano ad alta vocazione commerciale così come avvenuto negli anni scorsi in periodo di pre pandemia.

Al termine dell’incontro e per meglio definire i contenuti e le caratteristiche degli interventi che l’Ente Civico e la Associazione “Le Strade dello shopping” porranno in essere, il Commissario Straordinario ha fatto redigere un apposito verbale da lui sottoscritto e dai rappresentanti della Associazione.

Pertanto, la Amministrazione Comunale, sentite le istanze rappresentate e prendendo atto delle risorse disponibili, si è impegnata a garantire l’installazione delle luminarie artistiche, per cui la dott.ssa Scommegna si attiverà immediatamente al fine di dare attuazione a tale impegno, ed a sensibilizzare ulteriormente i vertici della Società Bar.S.A. affinchè sia garantito un servizio di pulizia e raccolta rifiuti lungo tutte le strade della città ancor più accurato durante le Festività.

Da parte sua, la Associazione si è impegnata ad assumere iniziative proprie per tutto il periodo delle festività natalizie quali: installazione di filodiffusione di musiche natalizie per il centro urbano e attività di animazione, naturalmente compatibili con le norme anti Covid.

L’Amministrazione comunale, infine, si è riservata, compatibilmente con le possibilità che emergeranno, di realizzare ulteriori momenti di rappresentazione dello spirito festivo natalizio attraverso iniziative già esperite in passato e che sono risultate sempre particolarmente gradite alla Comunità barlettana, anche perché hanno valorizzato gli aspetti estetici delle vie e piazze cittadine.