Abbandono di rifiuti, fototrappole sempre in azione

Fototrappole sempre attive contro inciviltà e maleducazione. Altri cittadini “immortalati” in fotografie ben poco edificanti con rifiuti abbandonati con la massima naturalezza. Non si arresta l’impegno di Bar.S.A. a contrasto.

«Non riesco a capire, non ci riesco davvero. Posso comprendere che il buon senso civico, purtroppo, non sia patrimonio di tutti, ma non possiamo permettere di insozzare il territorio, che è di tutti, che rappresenta casa nostra e, come tale, deve essere pulito».

Interviene l’amministratore di Bar.S.A. S.p.A., avv. Michele Cianci, appena visionate le ultime fotografie, che rappresentano veri e propri orrori di maleducazione.

«Quale strategia può esserci? Quale pensiero può crearsi nel cittadino che non vuole conferire la differenziata? Abbiamo un’ottima suddivisione nei giorni della settimana, abbiamo anche “corretto” il conferimento del Tetrapak, su questo aggiungo laddove fosse necessario, che il tappo di plastica va conferito nella plastica, per una resa più ecologica eppure vi sono ancora concittadini che preferiscono lasciare i propri rifiuti in giro. È illegale, non si scappa, è illecito abbandono di rifiuti. Prima o poi la Polizia ti individua o, quantomeno, cosa più vergognosa, finisci “immortalato” dalle nostre fototrappole. Che bella figura».

«Proviamo a raccontare una storia diversa alle nuove generazioni, non costringiamoli a simili spettacoli indegni. Mostriamoci tutti cittadini virtuosi. E non ci fermeremo sicuramente qui, abbiamo esteso questo servizio di fototrappola anche a contrasto dell’abbandono selvaggio delle deiezioni canine, altra brutta pagina di maleducazione di taluni proprietari di cani che si distinguono per inciviltà dai tanti virtuosi cittadini. Alcune vie di Barletta quali, ad esempio, viale Marconi, via Meucci, via Chieffi, via Palestro e altre, sono già state poste sotto attenzione – conclude Cianci».



Pubblicate come di consueto sul sito istituzionale di Bar.S.A. S.p.A., alla voce "Educazione civica", una selezione di immagini relative allo scorso mese.