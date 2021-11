Oneri di urbanizzazione, approvato l'adeguamento quinquennale

Avvalendosi dei poteri del Consiglio comunale, il Commissario prefettizio Francesco Alecci ha adottato la delibera inerente l’adeguamento quinquennale degli oneri di urbanizzazione, redatta dal Settore Edilizia Pubblica e Privata sulla base delle variazioni ISTAT intervenute e secondo le disposizioni regionali.

Il provvedimento corredato dalle tabelle analitiche, unitamente alla relazione tecnica, è consultabile all’Albo pretorio informatico sul sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it.

Si ricorda che entità e incidenza degli oneri di urbanizzazione sono stabilite in base a tabelle parametriche regionali, elaborate per classi di Comuni, in relazione alla popolazione residente e all’andamento demografico, alla distanza del territorio comunale dal capoluogo di Provincia, al ricadere degli interventi entro fasce parallele di costa, alla tipologia degli interventi edilizi, nonché alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Gli oneri di urbanizzazione primaria sono versati affinché il Comune possa realizzare opere quali strade e reti di sotto servizi (acqua, luce, gas ecc.), mente gli oneri per l’urbanizzazione secondaria finanziano opere quali verde, scuole, impianti sportivi, centri sociali ecc. Il mancato aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da parte del Consiglio comunale potrebbe determinare un danno erariale.