I fatti di Barletta o il ferimento di Bisceglie in discoteca sono al centro dell’intervento del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che è arrivato a ipotizzare l’utilizzo del Daspo.

«Se qualcuno – ha spiegato Emiliano - si comporta male durante un evento di massa o in una discoteca, gli va vietato di andare per strada la sera e deve rimanere in casa. Esattamente come avviene per gli stadi. Se poi addirittura c’è bisogno di aiutare i titolari di queste strutture commerciali a difendersi dalla pressione criminale di chi vuole spacciare droga o da chi chiede direttamente danaro bisogna dargli una mano. E’ necessario che le associazioni anti-racket si occupino anche di loro».

In allegato la dichiarazione integrale di Michele Emiliano.