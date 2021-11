Nascondeva 8 chili di marijuana, arrestato 19enne a Barletta

Nel corso di un servizio di polizia giudiziaria organizzato congiuntamente dalla Sezione Radiomobile e Operativa, i militari della Compagnia Carabinieri di Barletta hanno tratto in arresto nella serata di ieri, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, N.A. tunisino 19enne residente a Barletta. In particolare, l’attività è iniziata con una segnalazione giunta alla Centrale Operativa di un cittadino che denunciava movimenti sospetti nei pressi della propria abitazione. Acquisita la notizia, i militari dell’Arma organizzavano da subito un dispositivo per osservare con attenzione e capire la fondatezza di quanto riferito nella segnalazione. Giunti sul posto gli operanti scoprivano il nascondiglio che il tunisino utilizzava come deposito della sostanza stupefacente recuperando la stessa, in totale circa 8 chili di marijuana, oltreché altro materiale utilizzato per la suddivisione ed il confezionamento della droga. Valutata al meglio la procedura con cui intervenire, i militari opportunamente appostati sorprendevano ed arrestavano il giovane tunisino. L’arrestato veniva quindi portato in caserma e successivamente associato alla casa circondariale di Trani su disposizione del Sostituto Procuratore avvisato dai militari.