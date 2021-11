Coronavirus, in Puglia 239 contagi e due decessi

Nelle ultime 24 ore in puglia sono stati registrati 239 nuovi contagi da coronavirus su 19.418 tamponi eseguiti e 2 decessi.

Questa la suddivisione dei casi per provincia:

Provincia di Bari: 43

Provincia di Bat: 7

Provincia di Brindisi: 26

Provincia di Foggia: 52

Provincia di Lecce: 33

Provincia di Taranto: 73

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 4

Attualmente in Puglia risultano 3.331 positivi; 142 persone ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono stati registrati in Puglia 274.038 casi totali su 4.300.882 test eseguiti; 263.860 le ersone guarite e 6.847 i decessi.

Provincia di Bari: 99.892

Provincia di Bat: 28.471

Provincia di Brindisi: 21.744

Provincia di Foggia: 48.429

Provincia di Lecce: 32.160

Provincia di Taranto: 41.814

Residenti fuori regione: 1.011

Provincia in definizione: 517