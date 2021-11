Funerali di Claudio Lasala, la famiglia chiede che non vi siano telecamere in chiesa

Nel tardo pomeriggio di ieri, Nicola Lasala, padre di Claudio, il 24enne ucciso tra il 29 e il 30 ottobre nel centro storico di Barletta, a Don Francesco Fruscio, Arciprete della Basilica S. Maria Maggiore, dove oggi sabato 6 novembre, alle 16, avranno luogo i funerali del proprio figlio, ha espresso il desiderio, per ovvie e comprensibili ragioni, che, durante il rito religioso, non vi siano telecamere per la ripresa di immagini ai fini della realizzazione di servizi televisivi. Come tutti - a detta del genitore - sono dispensati dal porgere le condoglianze.

Intanto, si apprende che, a cura del Comune di Barletta, nella parte retrostante la Concattedrale, sarà predisposto uno schermo gigante sul quale sarà trasmessa la celebrazione per dare la possibilità ai tanti che accorreranno di parteciparvi. Si ricorda che i funerali si terranno nell’osservanza delle norme anticovid.