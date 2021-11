Omicidio Lasala, MIDU Sport Handicap Puglia: "Domenica un minuto di silenzio per Claudio"

Anche il MIDU SPORT HANDICAP PUGLIA, con il suo atleta Salvatore Caputo, esprime "la propria vicinanza alla famiglia del giovane Claudio Lasala di 24 anni e a tutta la comunità barlettana per questo grande dolore. Mi appello alla società civile alle varie associazioni sportive di Barletta: devono fare sentire il loro sdegno a chi usa la violenza,la prepotenza. Morire a 24 anni per non aver offerto da bere, da quanto leggo sulla stampa, è assurdo, dove stiamo andando a finire, i valori si stanno perdendo... la scuola, lo sport devono fare ancora di più per fare crescere i giovani con i valori di legalità, rispetto, trasparenza e solidarietà. Per i funerali tutta la città deve partecipare, perchè Claudio è figlio di tutti. Per domenica tutto lo sport barlettano si deve fermare per un minuto, ricordando Claudio e riflettere su questa assurda violenza".